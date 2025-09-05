Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
    Τομπάζη και Θουκυδίδου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ, EKTAKTH
    ΝΙΚΑΙΑ
    Πατρόκλου και Πυθαγόρα

