Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τομπάζη και Θουκυδίδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ, EKTAKTH
ΝΙΚΑΙΑ
Πατρόκλου και Πυθαγόρα
