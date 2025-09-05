Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

Στο σημείο βρίσκεται διαπραγματευτής της Αστυνομίας

Δημήτρης Δρίζος

Αρχείου - Eurokinissi
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει στο Παλαιό Φάληρο, στο ύψος που βρίσκεται ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ στο σημείο βρίσκεται ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

