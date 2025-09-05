Νεκρός 65χρονος λουόμενος στην Κατερίνη

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ένας λουόμενος στην Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του odelalis.gr πρόκειται για έναν 65χρονο άνδρα με καταγωγή από τη Σερβία που παραθέριζε στην Κατερίνη, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των ναυαγοσωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έφτασαν και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επίσης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν κλήθηκαν και έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος και της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν μετά την νεκροψία, νεκροτομή.