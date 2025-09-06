Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: «Ψαλίδι στον ΕΝΔΙΑ σε οικισμούς και χωριά»
Απογευματινή: Βαθιά ανάσα για 4.000.000 πολίτες
Ελεύθερος Τύπος:Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
Tα Νέα: Μητσοτάκης vs Τσιπρα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:15 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
01:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ
00:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία
18:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
23:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος