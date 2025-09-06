Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: «Ψαλίδι στον ΕΝΔΙΑ σε οικισμούς και χωριά»

Απογευματινή: Βαθιά ανάσα για 4.000.000 πολίτες

Ελεύθερος Τύπος:Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Tα Νέα: Μητσοτάκης vs Τσιπρα

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 700η ημέρα του πολέμου - Η ισοπέδωση πολυκατοικίας και τα βίντεο των ομήρων

04:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις περικοπές στην εξωτερική βοήθεια

04:15ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει την έναρξη χτυπημάτων κατά καρτέλ στην Βενεζουέλα

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Καμία από τις διαφορές» με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση

03:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Καταγγέλουν ενδημική διαφθορά

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτε» είπε για την αποστολή των Seals στην Βόρεια Κορέα

02:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει την επόμενη πόλη στην οποία θα αναπτυχθεί Εθνοφρουρά

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Tσιάρας: Ιστορική ευθύνη της ΝΔ να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα

01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ

01:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

01:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

00:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Έως 50% εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

05:45ΕΛΛΑΔΑ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ