Νίκος Δένδιας: Το μήνυμα για την επέτειο των 70 ετών από τα «Σεπτεμβριανά»

70 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη «μαύρη» νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955 που έμεινε στην ιστορία με την ονομασία «Σεπτεμβριανά».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Σε μία ανάρτηση για την Ημέρα Μνήμης των «Σεπτεμβριανών» προχώρησε στο «X» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«70 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά», το κεντρικά καθοδηγούμενο πογκρόμ σε βάρος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Ένας πρώτος κρίκος σε μια αλυσίδα διωγμών που οδήγησαν στη συρρίκνωση της Ελληνικής Μειονότητας της Πόλης, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης.», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Με την ονομασία «Σεπτεμβριανά» έμεινε στην ιστορία το οργανωμένο πογκρόμ της νύχτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, εξ ου και η ονομασία, που συνέβη στη Κωνσταντινούπολη, όταν καθοδηγούμενος τουρκικός όχλος προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά των περιουσιών των Ελλήνων (Ρωμιοί) και των Αρμένιων, πλην όμως Τούρκων υπηκόων, καθώς και άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, λεηλατώντας και πυρπολώντας ελληνικά καταστήματα, σπίτια, σχολεία και βεβηλώνοντας εκκλησίες ακόμα και νεκροταφεία δημιουργώντας τρομοκρατία και ανασφάλεια για τις υφιστάμενες μειονότητες.

Αφορμή έδωσε μια βομβιστική επίθεση στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, που όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση.

