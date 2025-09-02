Θεσσαλονίκη: Ο Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε πρώην στρατόπεδο που θα γίνει οικισμός για στρατιωτικούς

Πρόκειται μια έκταση σχεδόν 130 στρεμμάτων, όπου θα εκτελεστεί το Οικιστικό Πρόγραμμα κατασκευής εξακοσίων και πλέον κατοικιών

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στο πρώην στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ», στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε επιθεώρηση στην έκταση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το στρατόπεδο, έκτασης σχεδόν 130 στρεμμάτων, παραμένει ανενεργό από το 2006.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Διοικητής της ΜΕΡΥΠ Υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. κ. Βαρνάβας.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, σημαντική προτεραιότητα - για να μην πω η πρώτη προτεραιότητα της «Ατζέντας 2030» - είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθήκων ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.

Και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στέγη στο προσωπικό μας εκτελούμε ήδη ένα τεράστιο Οικιστικό Πρόγραμμα, 1.059 κατοικιών, το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, το καλοκαίρι του 2026,σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα.

Εδώ όμως βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο «Ζιάκα», μια πολύ μεγάλη έκταση, σχεδόν 130 στρεμμάτων, όπου φιλοδοξούμε να εκτελεστεί κι εδώ ένα πολύ σημαντικό Οικιστικό Πρόγραμμα κατασκευής εξακοσίων και πλέον κατοικιών.

Και όχι απλώς κατασκευής 600 και πλέον κατοικιών, αλλά και δημιουργίας ενός πρότυπου συγκροτήματος κατοικιών. Μιας μικρής πόλης η οποία θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, εκτός βεβαίως από το ότι θα δώσει λύση σε στεγαστικά προβλήματα και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τμήματος της ελληνικής κοινωνίας.

Θα ήθελα Σεβασμιώτατε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας αλλά και για τη στήριξή σας σε αυτήν την προσπάθεια που σήμερα ξεκινάει με τη μικρή μας επίσκεψη εδώ.

Όπως, επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχηγό Στρατού και τον Σωματάρχη του Γ΄ Σώματος Στρατού για την παρουσία τους και τη βοήθεια την οποία θα παράσχουν στην εκτέλεση ενός ακόμα φιλόδοξου έργου σε αυτό το μεγάλο Στεγαστικό Πρόγραμμα.

Ευχαριστώ πολύ».

Εν συνεχεία, ο κ. Δένδιας μετέβη στην έδρα της Ιερέας Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, όπου είχε σύντομη συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Βαρνάβα, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

