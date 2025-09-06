Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και τέσσερα εναέρια

Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική, αφού ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/09).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των ΟΤΑ.