Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και τέσσερα εναέρια
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα
Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική, αφού ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/09).
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των ΟΤΑ.
