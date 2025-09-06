Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 16.00 το απόγευμα, με εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω κινητοποιήσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Να σημειωθεί ότι στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στο Σύνταγμα, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.