Πώς ονόμαζαν τις πολεμικές τριήρεις τους οι αρχαίοι Αθηναίοι - Η «μυστική δύναμη» της ονοματοδοσίας

Υποδοχή του μοναδικού λειτουργικού αντιγράφου της αθηναϊκής τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ. του Πολεμικού Ναυτικού "Ολυμπιάς" από τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τις "Ημέρες Θάλασσας 2023" στην πλατεία Αλεξάνδρας, Τετάρτη 24 Μαΐου 2023. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)

Οι αθηναϊκές τριήρεις, τα εμβληματικά πολεμικά πλοία της κλασικής εποχής, αποτελούσαν όχι μόνο όργανα στρατιωτικής ισχύος αλλά και φορείς κοινωνικής ταυτότητας. Πρόσφατη μελέτη του Γεωργίου Απείτου (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), βασισμένη στις Ναυτικές Απογραφές της Αθήνας αποκάλυψε 279 μοναδικά ονόματα πλοίων. Τα ονόματα αυτά δεν εξυπηρετούσαν απλώς πρακτικούς σκοπούς καταγραφής αλλά είχαν ψυχολογικό βάθος, λειτουργούσαν ως φορείς αξιών και ενίσχυαν τη συλλογική ταυτότητα των πληρωμάτων

Η ονοματοδοσία των πλοίων πρέπει να ιδωθεί ως συνειδητή στρατηγική. Οι Αθηναίοι δεν επέλεγαν τυχαία λέξεις επέλεγαν έννοιες, θεότητες, αξίες και εικόνες που συμβόλιζαν την ίδια τους την πολιτεία. Η τριήρης γινόταν έτσι κάτι παραπάνω από σκάφος: μεταμορφωνόταν σε ζωντανό σύμβολο, προσφέροντας στους ναυτικούς αίσθηση ασφάλειας, υπερηφάνειας και συνοχής.

Οι κατηγορίες των ονομάτων

Η μελέτη κατέταξε τις ονομασίες σε κατηγορίες, αποκαλύπτοντας τις προτεραιότητες και την κοσμοαντίληψη των Αθηναίων

Μυθολογία και θρησκεία (24%) : Η μεγαλύτερη κατηγορία. Περιλάμβανε θεούς και ήρωες όπως Αθηνά, Άρτεμις, Αχιλλέας, Αίας, αλλά και Νηρηίδες (Θέτις, Γαλάτεια, Ψαμάθη). Αξιοσημείωτη είναι η απουσία του Ποσειδώνα, που εξηγείται από το γεγονός ότι θεωρούνταν ήδη συλλογικός προστάτης όλης της ναυσιπλοΐας. Εμφανίζονται ωστόσο έμμεσες αναφορές του, όπως Τρίαινα και Ἀμφιτρίτη.

: Η μεγαλύτερη κατηγορία. Περιλάμβανε θεούς και ήρωες όπως Αθηνά, Άρτεμις, Αχιλλέας, Αίας, αλλά και Νηρηίδες (Θέτις, Γαλάτεια, Ψαμάθη). Αξιοσημείωτη είναι η απουσία του Ποσειδώνα, που εξηγείται από το γεγονός ότι θεωρούνταν ήδη συλλογικός προστάτης όλης της ναυσιπλοΐας. Εμφανίζονται ωστόσο έμμεσες αναφορές του, όπως Τρίαινα και Ἀμφιτρίτη. Αφηρημένα χαρακτηριστικά (18,6%) : Ονόματα που εξέφραζαν μεταφορικές ποιότητες, π.χ. Αὐγή (φως του ήλιου), Ἑώς (αυγή), Ῥώμη (δύναμη), Ἀνδρεία (ανδρεία).

: Ονόματα που εξέφραζαν μεταφορικές ποιότητες, π.χ. Αὐγή (φως του ήλιου), Ἑώς (αυγή), Ῥώμη (δύναμη), Ἀνδρεία (ανδρεία). Αφηρημένες έννοιες (12,5%) : Αντικατοπτρίζουν πολιτικές και κοινωνικές αξίες: Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ἐλευθερία, Ὁμόνοια, Φιλοτιμία. Το όνομα Δημοκρατία εμφανίζεται 14 φορές σε διάστημα μισού αιώνα, καταδεικνύοντας την κεντρικότητά του στο αθηναϊκό φαντασιακό.

: Αντικατοπτρίζουν πολιτικές και κοινωνικές αξίες: Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ἐλευθερία, Ὁμόνοια, Φιλοτιμία. Το όνομα Δημοκρατία εμφανίζεται 14 φορές σε διάστημα μισού αιώνα, καταδεικνύοντας την κεντρικότητά του στο αθηναϊκό φαντασιακό. Πραγματικά χαρακτηριστικά (11%) : Ονόματα που παρέπεμπαν σε φυσικές ή τεχνικές ιδιότητες του πλοίου, όπως Ταχεία (γρήγορη), Νεωτάτη (νεότερη), Αἰθιοπίδα (σκούρα γάστρα), Γοργώπις (με άγρια μάτια, πιθανότατα αναφορά στα ζωγραφισμένα μάτια της πλώρης).

: Ονόματα που παρέπεμπαν σε φυσικές ή τεχνικές ιδιότητες του πλοίου, όπως Ταχεία (γρήγορη), Νεωτάτη (νεότερη), Αἰθιοπίδα (σκούρα γάστρα), Γοργώπις (με άγρια μάτια, πιθανότατα αναφορά στα ζωγραφισμένα μάτια της πλώρης). Τοπωνύμια (7,5%) : Όπως Ναύκρατις (αιγυπτιακό λιμάνι), Σούνια (Σούνιο με τον ναό του Ποσειδώνα), Ἔννα (Σικελία). Οι γεωγραφικές αναφορές τόνιζαν εμπορικούς δεσμούς ή στρατιωτικά γεγονότα.

: Όπως Ναύκρατις (αιγυπτιακό λιμάνι), Σούνια (Σούνιο με τον ναό του Ποσειδώνα), Ἔννα (Σικελία). Οι γεωγραφικές αναφορές τόνιζαν εμπορικούς δεσμούς ή στρατιωτικά γεγονότα. Απλά ονόματα (7,8%) : Κυρίως γυναικεία, χωρίς άμεση μυθολογική ή θρησκευτική σύνδεση. Πολλά περιείχαν το συνθετικό «Νίκη» (Αξιονίκη, Στρατονίκη, Φερενίκη), δείχνοντας εμμονή με τη νίκη.

: Κυρίως γυναικεία, χωρίς άμεση μυθολογική ή θρησκευτική σύνδεση. Πολλά περιείχαν το συνθετικό «Νίκη» (Αξιονίκη, Στρατονίκη, Φερενίκη), δείχνοντας εμμονή με τη νίκη. Πολεμικοί Τίτλοι (≈7%): Ονόματα που παρέπεμπαν σε όπλα (Λόγχη, Σφενδόνη), στρατιωτικούς ρόλους (Στρατηγίς), ή τακτικές (Παράταξις, Σύνταξις).

Ονόματα που παρέπεμπαν σε όπλα (Λόγχη, Σφενδόνη), στρατιωτικούς ρόλους (Στρατηγίς), ή τακτικές (Παράταξις, Σύνταξις). Ζώα (3,5%): Ονόματα όπως Λέαινα (λιονταρίνα), Λεοντή (δέρμα λιονταριού), Φίδι, που συμβόλιζαν αγριότητα, εξυπνάδα ή δύναμη

Ονόματα όπως Λέαινα (λιονταρίνα), Λεοντή (δέρμα λιονταριού), Φίδι, που συμβόλιζαν αγριότητα, εξυπνάδα ή δύναμη Αξιοπρόσεκτες είναι και μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως το όνομα Παιδοθήρα (κυριολεκτικά «κυνηγός παιδιών»), το οποίο παραμένει αινιγματικό ως προς το νόημά του.

Θραύσμα ανάγλυφου που απεικονίζει αθηναϊκή τριήρη με 9 κωπηλάτες. Δύο άλλα θραύσματα αυτού του ανάγλυφου υπάρχουν στην Εθνική Μούσα και σε φαρμακεία. Σύμφωνα με την αναπαράσταση του L. Beschi, η αρχική σύνθεση απεικόνιζε μια μεγάλη τριήρη με 25 κωπηλάτες, τον πλοηγό και τον κυβερνήτη. Ένας νεαρός άνδρας στα δεξιά αναπαριστά πιθανότατα τον ήρωα Πάραλο, τον εφευρέτη της ναυσιπλοΐας. Περίπου 410-400 π.Χ. wikipedia

Η μάχη για το Αιγαίο

Η Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ. βρισκόταν σε συνεχή αναμέτρηση για την επιβίωση και την υπεροχή στο Αιγαίο. Οι τριήρεις αποτελούσαν τον πυρήνα της ισχύος της, αλλά τα πληρώματα άλλαζαν κάθε χρόνο. Αυτό σήμαινε ότι η συνοχή και το ηθικό έπρεπε να οικοδομούνται εκ νέου. Το όνομα του πλοίου λειτουργούσε ως σταθερός άξονας: επέτρεπε στους ναύτες να αισθάνονται μέρος ενός ευρύτερου συμβόλου και όχι απλώς μιας προσωρινής ομάδας.

Ταυτόχρονα, τα ονόματα αντανακλούσαν την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία. Η συντήρηση του στόλου απαιτούσε τη συμβολή πολιτών από όλες τις κοινωνικές τάξεις – άλλοι χρηματοδοτούσαν (ως τριήραρχοι), άλλοι υπηρετούσαν. Μέσα από τα ονόματα, η πόλη-κράτος προέβαλλε αξίες που όριζαν την ταυτότητά της.

Ψυχολογικός πόλεμος και κοινωνική ταυτότητα

Η μελέτη του Απείτου αξιοποιεί θεωρίες ψυχολογίας και κοινωνιολογίας για να δείξει ότι η ονοματοδοσία ήταν μια συνειδητή στρατηγική ψυχολογικού πολέμου

Προσωποποίηση του πλοίου : Με τα μάτια ζωγραφισμένα στην πλώρη, τα λευκά πανιά σαν φτερά και τον ήχο των 170 κουπιών σε συγχρονισμό, η τριήρης παρουσιαζόταν ως ζωντανή οντότητα.

: Με τα μάτια ζωγραφισμένα στην πλώρη, τα λευκά πανιά σαν φτερά και τον ήχο των 170 κουπιών σε συγχρονισμό, η τριήρης παρουσιαζόταν ως ζωντανή οντότητα. Ενίσχυση της ταυτότητας : Το όνομα έδινε στους ναυτικούς αίσθηση προστασίας – μια τριήρης με όνομα Αθηνά έφερε την εύνοια της θεάς, ενώ μια με όνομα Νίκη συμβόλιζε το πεπρωμένο της επιτυχίας.

: Το όνομα έδινε στους ναυτικούς αίσθηση προστασίας – μια τριήρης με όνομα Αθηνά έφερε την εύνοια της θεάς, ενώ μια με όνομα Νίκη συμβόλιζε το πεπρωμένο της επιτυχίας. Συνοχή πληρώματος : Παρότι τα πληρώματα άλλαζαν ετησίως, το όνομα δημιουργούσε σταθερότητα. Οι ναύτες εντάσσονταν κάτω από το ίδιο συμβολικό «πέπλο», σχηματίζοντας συνεκτική ομάδα πιο γρήγορα.

: Παρότι τα πληρώματα άλλαζαν ετησίως, το όνομα δημιουργούσε σταθερότητα. Οι ναύτες εντάσσονταν κάτω από το ίδιο συμβολικό «πέπλο», σχηματίζοντας συνεκτική ομάδα πιο γρήγορα. Διαχρονικότητα και κληρονομιά: Όταν ένα πλοίο διακρινόταν σε μάχες, το όνομά του περνούσε σε νεότερες τριήρεις, ώστε να διατηρείται η μνήμη και το ηθικό.

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας εξηγεί πώς τα μέλη ενός πληρώματος αντλούσαν αυτοεκτίμηση από την ένταξή τους σε μια «ονομασμένη» μονάδα. Ένας ναύτης της Δημοκρατίας ή της Νίκης δεν ήταν απλώς ένας κωπήλατης ήταν φορέας ενός συμβόλου που ξεπερνούσε το άτομο.

Παραδείγματα με ιστορική διάσταση

Ορισμένα ονόματα συνδέονται άμεσα με ιστορικά γεγονότα. Ο Διονύσιος Α΄ των Συρακουσών δώρισε στην Αθήνα πλοίο ονόματι Ἐλευσίς, που μπορεί να σημαίνει τόσο την ιερή πόλη της Δήμητρας όσο και την «άφιξη» – ταιριαστό όνομα για πλοίο που κατέφθασε ως δώρο

Επίσης, το πλοίο Βοήθεια σχετίζεται με την υπόθεση του Χαρπάλου, θησαυροφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα με κλεμμένα χρήματα και στρατό μισθοφόρων. Το όνομα «Βοήθεια» λειτουργούσε και ως μαρτυρία ιστορικού γεγονότος, αλλά και ως έννοια-ευχή.

Η συνέχεια της παράδοσης

Η πρακτική της ονοματοδοσίας δεν σταματά στον 4ο αιώνα π.Χ. αλλά συνεχίζεται έως σήμερα. Όπως οι Αθηναίοι έδιναν στα πλοία τους ονόματα θεών, ηρώων ή αξιών, έτσι και τα σύγχρονα ναυτικά βαπτίζουν φρεγάτες, αντιτορπιλικά και αεροπλανοφόρα με εμπνευσμένα ονόματα.

Στην Ελλάδα, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού φέρουν ονόματα όπως Σπέτσαι, Ψαρά, Υδρα, τιμώντας τα νησιά-σύμβολα του Αγώνα του 1821.

Στις ΗΠΑ, τα αεροπλανοφόρα παίρνουν τα ονόματα προέδρων ή ηρώων (USS George Washington, USS Nimitz), μεταφέροντας το ίδιο πνεύμα τιμής και συλλογικής μνήμης.

Στη Βρετανία, ονόματα όπως HMS Victory συνεχίζουν την παράδοση της ενσάρκωσης εννοιών και αξιών.

Αυτή η διαχρονική πρακτική δείχνει ότι τα ονόματα των πολεμικών πλοίων παραμένουν ένα από τα ισχυρότερα μέσα καλλιέργειας συλλογικής ταυτότητας και ηθικού.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Οξφόρδης καταδεικνύει ότι η ονοματοδοσία των αθηναϊκών τριήρων δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια καλά μελετημένη στρατηγική που συνδύαζε ψυχολογικό πόλεμο, κοινωνική ταυτότητα και πολιτισμική έκφραση. Τα ονόματα αντλούσαν από τη μυθολογία, τις αξίες και τα ιστορικά γεγονότα, μετατρέποντας τα πλοία σε σύμβολα ζωντανά για τα πληρώματά τους.

Διαβάστε επίσης