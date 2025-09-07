Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια της Μαρίας Μαρόγιαννη

Η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη, άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως ανέφερε μάλιστα στο «αντίο» του ο προϊστάμενος Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ, Ευάγγελος Βαρδουλάκης, «η Μαρία μας δεν είναι πια κοντά μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Μαρία μας δεν είναι πια κοντά μας. Το γελαστό παιδί, μας άφησε μη αντέχοντας αυτό τον κόσμο που δεν κατάφερε να βρει αυτή την αγάπη που έψαχνε πάντα.

Ο Παντελής κι εγώ που ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι στο ΑΠΕ που τόσο λάτρεψες και που το τελευταίο σου μέλημα ήταν να ειδοποιηθούμε για να μη μείνει ακάλυπτη η σημερινή σου βάρδια, σου ευχόμαστε στο νέο σου ταξίδι να βρεις την αγάπη και τη γαλήνη που πάντα έψαχνες.

Ευχόμαστε τώρα πια να χαμογελάς ξανά από εκεί ψηλά, χωρίς άλλους πόνους, ψυχικούς και σωματικούς. Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Μαρία».

fotografos.jpg

Η Μαρία Μαρόγιαννη εργαζόταν στο ΑΠΕ από το 1996.

