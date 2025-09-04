Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Γιώργος Σταμούλος

Ο Γιώργος Σταμούλος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, Γιώργος Σταμούλος, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Γιώργος Σταμούλος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ήταν μια προσωπικότητα με μεγάλη και μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση και είχε διαγράψει σημαντικό έργο στην περιοχή.

Η ανάρτηση:

«Σήμερα η καρδιά μας έγινε πιο φτωχή…

Έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Σταμούλος, ύστερα από μια σκληρή και γενναία μάχη με την επάρατη νόσο. Ο Γιώργος δεν ήταν ένας απλός συνεργάτης· ήταν αδερφός, φίλος, συνοδοιπόρος στη ζωή και στην αυτοδιοίκηση. Μαζί πιστέψαμε, μαζί δώσαμε μάχες για τον τόπο μας, μαζί προχωρήσαμε.

Ο Γιώργος ήταν άρχοντας! Δυνατός, μα και βαθιά ανθρώπινος. Άνθρωπος εμπιστοσύνης, αληθινός φίλος, πάντα δίπλα μας. Ένας πετυχημένος αντιδήμαρχος, ένας άξιος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που τίμησε με την παρουσία του τον Δήμο μας.

Πάνω απ’ όλα όμως ήταν οικογενειάρχης. Η γυναίκα του και οι κόρες του, οι «κούκλες» του όπως τις έλεγε, ήταν η ζωή του, το φως του, η περηφάνια του. Τις λάτρευε και ζούσε για αυτές.

Ο Δήμος μας, η παράταξή μας, όλοι εμείς, είμαστε πιο φτωχοί σήμερα. Αλλά η αγάπη μας για τον Γιώργο δεν θα σβήσει ποτέ. Και υπόσχεση δίνουμε όλοι μας πως θα είμαστε για πάντα δίπλα στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, αδερφέ μου… Θα ζεις για πάντα μέσα μας».

