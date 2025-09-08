Λαμία: Πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε σε δρόμο μετά από υποχώρηση εδάφους

Ένα απρόβλεπτο ατύχημα σημειώθηκε στην Λαμία στην οδό Ναυπάκτου, όταν όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να κάνει άντληση υδάτων από πλημμυρισμένο δρόμο εξαιτίας σπασμένου αγωγού, εγκλωβίστηκε στο έδαφος λόγω υποχώρησης του εδάφους.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στο σημείο έσπευσε συνεργείο της ΔΕΥΑΛ για να αποκαταστήσει τη βλάβη, ενώ κατέφτασε και γερανός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να απεγκλωβίσει το όχημα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξαιτίας της σοβαρής βλάβης έμεινε χωρίς νερό ένα μεγάλο κομμάτι της οδού από Λεβαδείας ως Φραντζή, ενώ σχεδόν όλη η νότια Λαμία δεν είχε πίεση νερού.

Η ΔΕΥΑΛ έδωσε οδηγίες στους πολίτες ότι σε περίπτωση που εμφανιστεί θολότητα στο νερό να αφήνουν τη βρύση ανοιχτή μέχρι να καθαρίσει.

