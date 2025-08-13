Τροχαίο δυστύχημα: Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Κερατέα - Νεκρή μια 61χρονη
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη περιοχή της Κερατέας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας - Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.
Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Ζάκυνθο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
20:47 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
19:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρουί Βιτόρια: «Πρόκληση για μας η Σαχτάρ, μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο»
19:55 ∙ WHAT THE FACT
Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν
19:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ