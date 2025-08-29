Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο οδόστρωμα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα στην έξοδο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος των Θερμοπυλών.
Για αδιευκρίνιστούς λόγους, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Ευτυχώς ο τραυματισμός του ήταν μόνο στο πόδι και στο σώμα, ενώ η μοτοσικλέτα δεν έπαθε κάποια μεγάλη ζημιά.
Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ με μέριμνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επενέβη οδική βοήθεια για τη απομάκρυνση του δικύκλου από το σημείο του ατυχήματος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία
22:29 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα
22:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025
21:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 48χρονος άνδρας
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
21:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ