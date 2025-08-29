Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα στην έξοδο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος των Θερμοπυλών.

Για αδιευκρίνιστούς λόγους, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Lamia Report

Ευτυχώς ο τραυματισμός του ήταν μόνο στο πόδι και στο σώμα, ενώ η μοτοσικλέτα δεν έπαθε κάποια μεγάλη ζημιά.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ με μέριμνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επενέβη οδική βοήθεια για τη απομάκρυνση του δικύκλου από το σημείο του ατυχήματος.

