Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα

Την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και πλήρη επαγρύπνηση, ασυνείδητοι στη Θεσσαλονίκη βρήκαν ευκαιρία να κλέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ άγνωστοι έκλεψαν μπαταρία από ένα πυροσβεστικό όχημα εθελοντών που ανήκει στο δήμο Νεάπολης-Συκεών. Το όχημα ήταν παρκαρισμένο έξω από τη δημοτική αρχή.

Οι δράστες έκλεψαν καλώδια, αφαίρεσαν τη μπαταρία ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν και άλλα αντικείμενα χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν καθώς έγιναν αντιληπτοί και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως το εν λόγω όχημα είχε συνδράμει στην κατάσβεση της πρόσφατης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι.