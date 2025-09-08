Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε
Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο 44χρονος κατέληξε
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις Γούρνες Τεμένους, στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ένας 44χρονος κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι του, πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητό.
Συγγενείς του κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έγινε η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ. Όμως παρά τις προσπάθειες διασωστών και στη συνέχεια των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 44χρονος κατέληξε.
