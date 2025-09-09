Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, λέει για τα 5,2R ο διευθυντής του Γεωδυναμικού

Η σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική και την Εύβοια λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Σεπτεμβρίου δεν είναι γνωστό ακόμα αν ήταν ο κύριος σεισμός, καθώς τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι επαρκή (στο πλήθος) για να υποστηριχθεί μια τέτοια εκτίμηση, τόνισε στο Newsbomb o Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι καθώς ο σεισμός συνέβη σε περιοχή ήπιας σεισμικότητας, η οποία δεν έχει καταγράψει καταστροφικές σεισμικές δονήσεις στο παρελθόν, δεν θα συμβεί κάποιο νέο φαινόμενο ισχυρότερης έντασης.

Ο κ. Καραστάθης δήλωσε ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά, ωστόσο δεν αποκλείεται η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγο ισχυρότεροι μετασεισμοί, οι οποίοι θα μπορούν να φτάνουν μέχρι και την τάξη των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, η ακολουθία θα χαρακτηριζόταν φυσιολογική.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 30 μετασεισμοί μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση στις 00:29, με σχεδόν τους μισούς να είναι άνω των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ο ισχυρότερος που σημειώθηκε είχε μέγεθος 2,8R.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ερωτηθείς για το τρομακτικό βουητό που ακούστηκε στην περιοχή, χαρακτήρισε το φαινόμενο αναμενόμενο, το οποίο «είναι απολύτως φυσιολογικό σε κοντινές αποστάσεις και οφείλεται στα σεισμικά κύματα, που είναι τα πρώτα κύματα του σεισμού».

Η σεισμική δόνηση επηρέασε σημαντικά την Αττική, με την πρωτεύουσα να καταγράφει σημαντικές δονήσεις από το σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας.

Ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι η σημαντική δόνηση που αισθάνθηκε η Αττική είναι απολύτως φυσιολογική, η οποία οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του σεισμού στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε ότι τα υπόλοιπα ρήγματα της περιοχής δεν επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση, καθώς δεν ήταν αρκετά μεγάλη σε μέγεθος.

Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που έγινε στις 00:27 στα Νέα Στύρα και ταρακούνησε Εύβοια και Αττική προκάλεσε αναστάτωση, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους.

Κάμερα της μετεωρολογικής ομάδας MeteoLiosia κατέγραψε τη στιγμή της εξέλιξης του σεισμού, με το βίντεο να ανεβαίνει στο Facebook.

Όπως μπορείτε να δείτε, κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού η κάμερα τραντάζεται για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Η κάμερα της MeteoLiosia ενημερώνει καθημερινά για τις καιρικές συνθήκες και καταγράφει σημαντικά φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί.

Διαβάστε επίσης