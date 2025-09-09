Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, λέει για τα 5,2R ο διευθυντής του Γεωδυναμικού

«Φυσιολογική» χαρακτηρίζει τη μετασεισμική ακολουθία, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης

Newsbomb

Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, λέει για τα 5,2R ο διευθυντής του Γεωδυναμικού

Ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα ταρακούνησε Εύβοια και Αττική 

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική και την Εύβοια λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Σεπτεμβρίου δεν είναι γνωστό ακόμα αν ήταν ο κύριος σεισμός, καθώς τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι επαρκή (στο πλήθος) για να υποστηριχθεί μια τέτοια εκτίμηση, τόνισε στο Newsbomb o Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι καθώς ο σεισμός συνέβη σε περιοχή ήπιας σεισμικότητας, η οποία δεν έχει καταγράψει καταστροφικές σεισμικές δονήσεις στο παρελθόν, δεν θα συμβεί κάποιο νέο φαινόμενο ισχυρότερης έντασης.

Ο κ. Καραστάθης δήλωσε ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά, ωστόσο δεν αποκλείεται η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγο ισχυρότεροι μετασεισμοί, οι οποίοι θα μπορούν να φτάνουν μέχρι και την τάξη των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, η ακολουθία θα χαρακτηριζόταν φυσιολογική.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 30 μετασεισμοί μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση στις 00:29, με σχεδόν τους μισούς να είναι άνω των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ο ισχυρότερος που σημειώθηκε είχε μέγεθος 2,8R.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ερωτηθείς για το τρομακτικό βουητό που ακούστηκε στην περιοχή, χαρακτήρισε το φαινόμενο αναμενόμενο, το οποίο «είναι απολύτως φυσιολογικό σε κοντινές αποστάσεις και οφείλεται στα σεισμικά κύματα, που είναι τα πρώτα κύματα του σεισμού».

Η σεισμική δόνηση επηρέασε σημαντικά την Αττική, με την πρωτεύουσα να καταγράφει σημαντικές δονήσεις από το σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας.

Ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι η σημαντική δόνηση που αισθάνθηκε η Αττική είναι απολύτως φυσιολογική, η οποία οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του σεισμού στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε ότι τα υπόλοιπα ρήγματα της περιοχής δεν επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση, καθώς δεν ήταν αρκετά μεγάλη σε μέγεθος.

Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που έγινε στις 00:27 στα Νέα Στύρα και ταρακούνησε Εύβοια και Αττική προκάλεσε αναστάτωση, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους.

Κάμερα της μετεωρολογικής ομάδας MeteoLiosia κατέγραψε τη στιγμή της εξέλιξης του σεισμού, με το βίντεο να ανεβαίνει στο Facebook.

Όπως μπορείτε να δείτε, κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού η κάμερα τραντάζεται για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Η κάμερα της MeteoLiosia ενημερώνει καθημερινά για τις καιρικές συνθήκες και καταγράφει σημαντικά φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κηδεία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

12:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Ανοιξε η αυλαία με ζωντάνια και νεανικό παλμό

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε πολίτες: «Να καταγγέλλετε το φακελάκι, θα παρεμβαίνω ο ίδιος αν χρειαστεί»

12:20MEETING POINT

Η σημερινή πραγματικότητα και η... vintage ΔΕΘ

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τα 10 ονόματα που εξετάζει ο Μακρόν για την πρωθυπουργία - Οι «προεδρικοί», οι αριστεροί, οι τεχνοκράτες και η μοναδική γυναίκα

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφωνία με Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - Πότε θα... δροσίσει

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Δεν είναι γνωστό αν είναι ο κύριος σεισμός, δηλώνει για τα 5,2R που ταρακούνησαν Αττική και Εύβοια ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Newsbomb

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν στις εισόδους τζαμιών

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παύλος Παυλίδης: Αλλαγή χώρου για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη λόγω μεγάλης ζήτησης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Ανακαλύφθηκε βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Μπρατισλάβα - Έγιναν εκκενώσεις

11:55TRAVEL

Sun: Πρώτη η Σίφνος ανάμεσα σε ελληνικά νησιά με την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών

11:44ΚΟΣΜΟΣ

«Καταστροφικό και WOKE» καθυβρίζει ο Τραμπ τον Τομ Χανκς και πανηγυρίζει για την απόφαση του West Point να ακυρώσει τη βράβευση του Οσκαρικού ηθοποιού

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

11:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημο το «διαζύγιο» με Ουζουνίδη

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Jethro Tull: Οκτώ πράγματα που δεν ξέρατε για το συγκρότημα του Ιαν Αντερσον

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Από τους πατριωτικούς φόρους του Τσίπρα, προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - Πότε θα... δροσίσει

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 190 χιλιόμετρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας που χτύπησε αστυνομικό

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία - «Ήμασταν ήδη χωρισμένοι...»

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ασταμάτητη η καρδιά όταν κινούνται ως ένα» - Το βίντεο για τα αδέλφια του

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κηδεία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Ζητούσε μέχρι και 5.000 ευρώ

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Η κίνηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν έχετε βγάλει χρήματα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

11:44ΚΟΣΜΟΣ

«Καταστροφικό και WOKE» καθυβρίζει ο Τραμπ τον Τομ Χανκς και πανηγυρίζει για την απόφαση του West Point να ακυρώσει τη βράβευση του Οσκαρικού ηθοποιού

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ