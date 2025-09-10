Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Εννέα βαθιές τομές στο νέο Ασφαλιστικό

Ελεύθερος Τύπος: ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Η καθημερινή: Η Αίγυπτος αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό

Τα Νέα: Πόσο "κουρεύονται"

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής, αισθάνομαι άσχημα»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

08:05LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο-ρεκόρ στην Ελβετία για υπερβολική ταχύτητα

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια: Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογούμενους - Τι αλλάζει

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ένας ελαφρά τραυματίας

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

07:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η μεγάλη ώρα για την έδρα του Final 4 του 2026

07:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατομμύριο πολίτες - Πού και πώς θα καταργηθεί

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:24LIFESTYLE

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Η Τσολάκη και ο Κωστόπουλος, η Γερμανού και τα νέα πρόσωπα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

