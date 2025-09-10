Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Εννέα βαθιές τομές στο νέο Ασφαλιστικό
Ελεύθερος Τύπος: ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Η καθημερινή: Η Αίγυπτος αμφισβητεί de facto το τουρκολιβυκό
Τα Νέα: Πόσο "κουρεύονται"
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πρόστιμο-ρεκόρ στην Ελβετία για υπερβολική ταχύτητα
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ένας ελαφρά τραυματίας
07:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Η μεγάλη ώρα για την έδρα του Final 4 του 2026
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
