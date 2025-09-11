Χωρίς τρένα στις 11 Σεπτεμβρίου - 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί
Με προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι μηχανοδηγοί σήμερα Πέμπτη (11/9), όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).
Σε ανακοίνωσή του το σωματείο, την ημέρα της απεργίας θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».
