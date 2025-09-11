Χωρίς τρένα στις 11 Σεπτεμβρίου - 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί

Σε ανακοίνωσή του το σωματείο, την ημέρα της απεργίας θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι μηχανοδηγοί σήμερα Πέμπτη (11/9), όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).

