Ειρήνη Λαγούδη: Αίτημα της οικογένειας να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης

Αίτημα να ξανανοίξει η υπόθεση θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη υπέβαλλε η οικογένειά της. Η 33χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της στις 8 Ιανουαρίου του 2018. Στο εσωτερικό του οχήματος είχε εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά, ενώ η υπόθεση είχε «κλείσει» ως αυτοκτονία.

Η οικογένεια της αδικοχαμένης κοπέλας επισημαίνει κάποια λάθη τα οποία έγιναν από την πλευρά του κ. Γκότση.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο κ. Γκότσης δεν πήγε ποτέ στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός της γυναίκας αλλά ζήτησε να μεταφερθεί η σορός της στο νεκροτομείο για να την εξετάσει. Παράλληλα, η οικογένεια της Ειρήνης σημειώνει ότι ποτέ δεν λήφθηκαν φωτογραφίες, καθώς η γυναίκα είχε βρεθεί στο πίσω καθιστά του ΙΧ της με ελαφριά εγκαύματα στα δυο χέρια της και υπήρχαν και χτυπήματα στην οροφή του αυτοκίνητου που όλα δείχνουν πως η 33χρονη προσπάθησε να διαφύγει.

Η Ειρήνη Λαγούδη είχε πάει να πάρει γλυκά για την γιορτή του παιδιού της. Είχε φύγει στις 6/1/18 το βράδυ και δυο μέρες αργότερα εντοπίστηκε στην λίμνη Τριχωνίδα.

Παρόλο που έχουν περάσει 7 χρόνια, η οικογένεια έχει υποβάλει αίτημα στην 3μελη ιατροδικαστική επιτροπή, να ανοίξει ξανά και αυτή η υπόθεση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Ειρήνης, Βασίλης Ταουξής μίλησε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στο Mega την υπόθεση.

«Επειδή ποτέ δεν πιστέψαμε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, λέγαμε ότι πρόκειται για μια στυγερή δολοφονία που μεγάλωσε μόνη της τα 3 παιδιά της. Η οικογένεια της, και οι νομικοί εκπρόσωποί της, έχουμε ως στοίχημα ζωής να αναδείξουμε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει ως αυτοκτονία αλλά να φτάσει κάποτε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος

«Από τότε είχαμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι ο κ. Γκότσης. Ιδιαίτερα το είχε εντοπίσει ο κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο απόστρατος στρατηγός της Πυροσβεστικής που ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της ομάδας των δικηγορών και είναι ο πρώτος που διαπίστωσε τις πλημμέλειες της έκθεσης της νεκροψίας – νεκροτομής. Υπήρχε πλήρης απουσία περιγραφής του χώρου του εγκλήματος και του περιβάλλοντος χώρου, πλήρης απουσία φωτογραφιών από τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν πήγαμε εμείς στο σημείο με τους τεχνικούς μας συμβούλους βρήκαμε εμείς πράγματα και τα θέσαμε στην υπηρεσία των αρχών. Ήταν και της αστυνομίας υπόθεση και του ιατροδικαστή. Η αστυνομία ενδεχομένως όχι μόνο δεν φαίνεται να έκανε σωστά τη δουλειά της αλλά μπορεί να την έκανε μη ηθελημένα σωστά ίσως για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους», συνέχισε ο κ. Ταουξής.

«Τα ευρήματα δεν συνάδουν με αυτοχειρία αλλά σε εγκληματική ενέργεια»

«Από την πρώτη στιγμή “φωνάζουμε” για λάθη από την πλευρά του ιατροδικαστή και για συγκάλυψη από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν βρέθηκε με δεμένα τα χέρια, βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, αλλά βρέθηκε αιθάλη στην οροφή του αυτοκίνητου, έξω από τις δύο πόρτες. Που σημαίνει ότι όταν μπήκε η φωτιά και άρχισε να βγάζει καπνό, άνοιξαν οι πόρτες και έκλεισαν. Που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι ήταν μέσα, έβαλαν την φωτιά, την κρατούσαν και όταν "μπούκωσε" ο καπνός βγήκαν έξω και από την εξωτερική πλευρά κρατούσαν τις πόρτες κλειστές για να μη μπορεί να βγει. Εξού και οι απεγνωσμένες προσπάθειες της να ανοίξει την οροφή με τις κλωτσιές της για να βγει», τόνισε στη συνέχεια ενώ κλείνοντας, σημείωσε:

«Ο ιατροδικαστής μας που είναι τεχνικός σύμβουλος μας είπε ότι η στάση της σορού και τα πελματικά αποτυπώματα στην οροφή δεν συνάδει με υπόθεση αυτοχειρίας αλλά είναι δηλωτικό εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια εδώ και έναν χρόνο τρέχουν ενέργειες, καλούν μάρτυρες κτλ. Κάναμε αίτημα επανεξέτασης της έκθεσης νεκροψίας- νεκροτομής από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου. Έγινε δεκτό πριν από μια βδομάδα από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα Αγρινίου. Εστάλη ο φάκελος στο υπ. Δικαιοσύνης και από δω και πέρα θα επιμεληθεί την εξέταση του φακέλου η 3μελης επιτροπή ιατροδικαστών που πρόεδρος είναι ο κ. Νικόλαος Καρακούκης».

