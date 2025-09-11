Πάτρα: Στο νοσοκομείο με σωματικές βλάβες παιδί ενός έτους – Συνελήφθη η μητέρα του
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο
Χειροπέδες σε μία μητέρα βρέφους πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης (10/9).
Όπως αναφέρει, το tempo24.news, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν τη γυναίκα καθώς άφησε αβοήθητο το παιδί της ηλικίας ενός έτους, με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς).
Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.
