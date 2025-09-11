Ρέθυμνο: Ανατροπή στα αίτια του θανάτου του 57χρονου Γερμανού - Είχε ξεψυχήσει πριν το τροχαίο

Ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση του 57χρονου Γερμανού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο Σπήλι, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ενώ αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για θανατηφόρο τροχαίο, νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο άτυχος άνδρας κατέληξε από αιφνίδιο παθολογικό αίτιο την ώρα που οδηγούσε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατος προηγήθηκε της εκτροπής του οχήματος. Μάλιστα, φαίνεται πως ο ίδιος πρόλαβε να στρέψει το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, αποτρέποντας πιθανή σύγκρουση και μεγαλύτερη τραγωδία.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του 57χρονου από το όχημα, όμως ήταν ήδη αργά.

