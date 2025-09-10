Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 57χρονος τουρίστας, ο οποίος ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον δήμο Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου και συγκεκριμένα, μια ανάσα από γκρεμό.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Με σκοινιά, σταθεροποίησαν και τράβηξαν το αυτοκίνητο, ωστόσο ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

