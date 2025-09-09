Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος δικυκλιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Ρεγγίνι στην θέση Αγκωνάρι σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 25χρονος εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για ττο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα υπάρχουν πολλά σχόλια πολιτών στα οποία κάνουν λόγο για την επικινδυνότητα του δρόμου.

Διαβάστε επίσης