Φωτιά τώρα στην Στεμνίτσα Αρκαδίας - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 όχηματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον της Στεμνίτσας Αρκαδίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 όχηματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
