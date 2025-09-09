Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη τη Δευτέρα (8/9) με τον 17χρονο Γιώργο Τσατσαράκη, που έχασε τη ζωή του, οδηγώντας ένα φορτηγό αυτοκίνητο στο ΒΟΑΚ, που εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και στην ουσία συνέθλιψε τον άτυχο νεαρό μέσα στην καμπίνα του φορτηγού!

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, συγγενείς αλλά και φίλοι του Γιώργου μαζεύτηκαν στο σπίτι του στις Αρχάνες, όχι όμως για τον λόγο που είχαν αρχικά προγραμματίσει. Ο 17χρονος είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόταν για να μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα.

Μάλιστα, οι δικοί του είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα, είχαν προετοιμάσει το έδαφος και είχαν βρει και το σπίτι όπου θα διέμενε ο νεαρός.

Μπροστά στην μεγάλη αλλαγή σελίδας που θα έκανε ο 17χρονος, οι φίλοι του θα μαζεύονταν στο πατρικό του, για ένα κρασί κι ένα φαγητό και να ευχηθούν στο φίλο τους καλές σπουδές.

Ωστόσο, η ζωή και η μοίρα είχαν άλλα σχέδια.

Πράγματι, οι φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν εκεί χθες, όχι για να γιορτάσουν, μα για να παρηγορήσουν και να συμπαρασταθούν στη χαροκαμένη οικογένεια...

Σήμερα η κηδεία του άτυχου 17χρονου

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Γιώργου θα τελεστεί σήμερα, στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Αρχάνες.

Εκεί, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν και θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Διαβάστε επίσης