Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 19χρονη κοπέλα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) στην πόλη της Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr, η άτυχη κοπέλα επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ένας 23χρονος το οποίο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε με σφοδρότητα σε δύο δέντρα στη νησίδα της οδού Αρτέμιδος.

Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ένα από τα δέντρα ξεριζώθηκε, ενώ το όχημα ανετράπη και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα.

Η άτυχη κοπέλα έχασε τη ζωή της ακαριαία. Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 19χρονη και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά και ο 23χρονος οδηγός ο οποίος διακομίσθηκε επίσης στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά πήρε εξιτήριο.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

