Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, με θύμα μια γυναίκα και δράστη τον 61χρονο σύζυγό της.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε τη γυναίκα με μαχαίρι, ευτυχώς ελαφρά. Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος σπούδαζε σε άλλη περιοχή και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το flashnews, οι αρχές έφτασαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον 61χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.

Λόγω του ιστορικού ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο δεν είχε καταγγελθεί ποτέ επίσημα, στη γυναίκα χορηγήθηκε panic button για την προστασία της.

Διαβάστε επίσης