Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του
Σε βάρος του 42χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία
Στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου, συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτο (6/9) έναν 42χρονος αλλοδαπός για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου παιδιού του.
Το ανήλικο τέκνο παραδόθηκε με μέριμνα της Υπηρεσίας στη μητέρα του, κατόπιν προφορικής εντολής του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.
Ο ανωτέρω πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.
