Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί
Ελεύθερος Τύπος: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ
Η Καθημερινή: Διορίστηκαν και πήραν άδεια
Τα Νέα: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία
Ισημερινός: Τέλος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
