«Ραντεβού με την ιστορία!» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (12/09).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας κυριαρχεί στον αθλητικό Τύπο. Η εθνική μας ομάδα έχει «Ραντεβού με την ιστορία», καθώς βρίσκεται… μπροστά σ’ έναν… «Τελικό καρδιάς!» και «Ξανά προς τη δόξα τραβά».
Παράλληλα, η ΑΕΚ «Πυροδότησε Ζοάο Μάριο», κάνοντας «Διπλό κόλπο γκρόσο», αφού συμφώνησε την τελευταία… στιγμή και με την Μοντερέι για την παραχώρηση του Άντονι Μαρσιάλ, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από ένα βαρύ συμβόλαιο.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Xpeng παρουσίασε στο Μόναχο το P7 και τις τεχνολογίες της
09:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη
12:22 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη
17:41 ∙ WHAT THE FACT