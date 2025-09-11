EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς υπήρχε φημολογία πως είναι δυσαρεστημένος με τη Μονακό. Σε τέτοιο σημείο που ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του, με πολλές ευρωπαϊκές ομάδες να τον θέλουν. Μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με το BasketNews, όμως, τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Ο 35χρονος θα παραμείνει στο Πριγκιπάτο. Το πρόβλημα του Τζέιμς είχε να κάνει με την αντιμετώπισή του, αναφορικά με την τιμωρία που του επιβλήθηκε στη διάρκεια των play offs του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το πρόβλημα αυτό φαίνεται πως λύθηκε κι έτσι ο Αμερικανός που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, συνεχίζει στην ομάδα που προπονεί ο Βασίλης Σπανούλης.