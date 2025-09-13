Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και δύο τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε το πρωί της Παρασκευής (12/09) μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.
