Βόλος: Άντρας πέταξε σφυρί στην πρώην του μετά από καβγά

Ένα ακόμη σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Κυριακή 14/9/2025, στην οδό Επιγόνων στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, όταν πρώην ζευγάρι διαπληκτίστηκε έντονα. Ο άνδρας πέταξε ένα σφυρί προς τη γυναίκα, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει, και στη συνέχεια τη χτύπησε, προκαλώντας τραυματισμό στο κεφάλι της.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε διαρκείς συγκρούσεις τον τελευταίο χρόνο, με φωνές, καυγάδες και ασφαλιστικά μέτρα, καθώς ο πρώην σύζυγος κατηγορούσε τη γυναίκα για απιστία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα εμφανίστηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της παρά τα περιοριστικά μέτρα. Οι δύο άρχισαν να λογομαχούν έντονα, όταν ο άνδρας βγήκε κρατώντας σφυρί και το πέταξε προς το μέρος της. Στη συνέχεια την πλησίασε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Περαστικοί παρενέβησαν, ακινητοποίησαν τον άνδρα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς η γειτονιά καταγγέλλει ότι παρόμοιες εντάσεις είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν, με επανειλημμένες κλήσεις στην αστυνομία.