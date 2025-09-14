Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου από μηχανική βλάβη , υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας , στο ύψος της οδού Αθανασίου Διακόπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

