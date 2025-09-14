Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία
Προβλήματα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας
Λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου από μηχανική βλάβη, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος της οδού Αθανασίου Διακόπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
