ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Newsbomb

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
  • Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου
  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:00ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

02:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» – Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στην Εθνική μπάσκετ

02:08ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων για τη Δημοτική Αστυνομία

01:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το χάλκινο μετάλλιο – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

00:58ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν τον τερματικό ιστορικού ποδηλατικού αγώνα: «Μάθημα για ολόκληρο τον κόσμο» σύμφωνα με την κυβέρνηση

00:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο σύνδεσμος της Μελβούρνης υποδέχτηκε την αποστολή στην Αυστραλία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης: Έκαναν fake λογαριασμό με το όνομα του στο TikTok

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Η λάμπα – φάντασμα που ξεχωρίζει σε πολυσύχναστο δρόμο της Πολωνίας

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: «3 στα 3» για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πατατράκ για τον Παναθηναϊκό - Δείτε highlights

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2: Δυσκόλεψε τον εαυτό του αλλά έκανε το «3 στα 3»

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 20χρονος με αδυναμία στις μοτοσικλέτες

23:19LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η λαμπερή έναρξη και ο… χαμός με το «Σε περίπτωση που» – Όλες οι μεγάλες στιγμές από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

23:09LIFESTYLE

Η συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη καμαρώνοντας την κόρη του να κάνει ποδήλατο – Δείτε βίντεο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πάτησε Αυστραλία η αποστολή του «τριφυλλιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες» - Όσα είπε για Γιάννη, Σενγκούν και Αταμάν

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε σε λυγμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου, τους αγαπώ όλους»

01:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το χάλκινο μετάλλιο – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό των γιγαντιαίων «δολοφονικών κυμάτων»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, «λύγισαν» την Τουρκία μετά από ματσάρα!

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πολύτεκνος σκιαγραφεί τα μέτρα: «Επιτέλους, τα παιδιά μας δεν αντιμετωπίζονται σαν τεκμήριο - Να επιστρέψει η λογική για το δημογραφικό»

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

26 χρόνια από την τραγωδία του Falcon – Συγκινεί η σύζυγος του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, Δημήτρη Πανταζόπουλου: «Έχω την εικόνα των 43 χρόνων σου, έτσι θα σε θυμάμαι»

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 81χρονο στην Αρτοπούλα – Βρέθηκε νεκρός στο δάσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ