Κλειστά σχολεία 1η Οκτωβρίου - Τι ισχύει με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

Στην εκπαίδευση τα προβλήματα συσσωρεύονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό περιβάλλον: μισθοί που εξαντλούνται μέσα στις πρώτες εβδομάδες του μήνα, χιλιάδες κενά σε σχολεία, υπερφορτωμένο εξωδιδακτικό έργο για δασκάλους και καθηγητές, και παράλληλα αυξανόμενες πιέσεις και διώξεις που εντείνουν την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών.

Η κατάσταση φαίνεται να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε κινητοποιήσεις, με πρώτο σταθμό την 1η Οκτωβρίου, ημερομηνία που έχει ήδη κλειδώσει ως ημέρα απεργίας από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Παρά τις 9.816 μόνιμες προσλήψεις και τις 24.000 θέσεις αναπληρωτών, τα κενά στα σχολεία παραμένουν σημαντικά, με τις ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να προειδοποιούν εγκαίρως το υπουργείο για την «ανοιχτή πληγή» της εκπαίδευσης.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Το ραντεβού των εκπαιδευτικών

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές προετοιμάζονται να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και στην εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.

Η ΓΣΕΕ διεκδικεί μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις για όλους, μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες και απόσυρση του νομοσχεδίου που φέρνει 13ωρο εργασίας.

Η ΑΔΕΔΥ από την πλευρά της ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους. Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ «εμπαιγμό», καθώς οι αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους περιορίζονται στη μείωση 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 έως 200 ευρώ τον χρόνο.

Τι σημαίνει πρακτικά η απεργία για τα σχολεία

Η απεργία δεν αναμένεται να κλείσει οριζόντια όλα τα σχολεία, ωστόσο η συμμετοχή προβλέπεται μεγάλη. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, αλλά οι απουσίες των εκπαιδευτικών θα καταγραφούν.

Στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία οι γονείς συνήθως ενημερώνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για το αν θα απεργήσουν, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια ενδέχεται να υπάρξουν κενά ή πρόωροι τερματισμοί μαθημάτων σε περίπτωση πολλαπλών απουσιών.