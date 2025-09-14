ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025, σε όλο το Δημόσιο Τομέα

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίασή της την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025, σε όλο το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στη ΔΕΘ και σχετίζεται με την κυβερνητική πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, μέσα από μέτρα όπως το νομοσχέδιο για το 13ωρο, οι χαμηλές αποδοχές και οι περιορισμοί στη συνδικαλιστική δράση. Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων και για το Δημόσιο, ώστε να διασφαλίζεται μια αξιοπρεπής διαβίωση.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δεν προσφέρουν πραγματική βελτίωση, καθώς για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπεται ουσιαστική αύξηση μισθών, παρά μόνο μια μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 2%, που μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος 100-200 ευρώ.

Η σύμπτωση της απεργίας με εκείνη που έχει ήδη εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την ίδια ημέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστώντας την κινητοποίηση πανεργατική και γενική.

Η ΑΔΕΔΥ, με έμφαση τονίζει:
Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι.

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

  • Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
  • Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.
  • Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

