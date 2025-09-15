Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΧΑΡΝΕΣ
Στριφτού και Σωκράτους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
17ης Νοεμβρίου και Θεμιστοκλέους
