Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν on line για πάνω από έναν χρόνο

Μία σοκαριστική υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη, με μία ανήλικη, να εκδίδεται σε site για πάνω από έναν χρόνο.

Κύκλωμα μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων ελέγχει η ΕΛ.ΑΣ. στην Θεσσαλονίκη.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 16χρονη μπήκε σε ένα διαμέρισμα και στην συνέχεια την ακολούθησε ένας 30χρονοε. Ο 30χρονος συνελήφθη καθώς όλα έδειχναν ότι έκλεισαν ραντεβού μέσω ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες 16χρονη από το καλοκαίρι του 2024 έκλεινε ραντεβού μέσα από «ροζ» ιστοσελίδα, έβαζε ψεύτικα στοιχεία τοι ήταν 19 ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν πως το έκανε έπειτα από παρότρυνση μίας γυναίκας η οποία της είχε δώσει το διαμέρισμα για να κλείνει τα ραντεβού και να πηγαίνει με τους πελάτες.

Η εν λόγω γυναίκα έπαιρνε μερίδιο από τα ραντεβού της 16χρονης.