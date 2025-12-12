Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,7 βαθμών της Ρίχτερ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12), στις 11:44 τοπική ώρα, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι (NOAA/NWS), δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Να σημειωθεί πως ισχυρότατος σεισμός είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στην ίδια περιοχή της Ιαπωνίας.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός που είχε σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία ήταν μεγέθους 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) κατέγραψε τον σεισμό στα 7,5 – 7,6 Ρίχτερ ενώ παράλληλα εκδόθηκαν και προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Πάνω από το σημείο όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στα κράτη του κόσμου με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα.

Στο αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο, στην πλειονότητά τους ασθενείς.