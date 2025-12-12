Σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O Τάσσος Παπαδόπουλος

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Δεκεμβρίου.

  • 627 - Ο βυζαντινός στρατός του αυτοκράτορα Ηράκλειου νικά τις περσικές δυνάμεις του Χοσρόη Β΄ στη μάχη της Νινευή.
  • 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βουλγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ουγγαρία και η Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ινδία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία.
  • 1979 - Σεισμός μεγέθους 8,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την Κολομβία και τον Ισημερινό, σκοτώνοντας 450 άτομα και δημιουργώντας ένα μεγάλο τσουνάμι.
  • 2008 - Πεθαίνει ο Τάσσος Παπαδόπουλος. Ήταν ο 5ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003 έως το 2008.
