Φον ντερ Λάιεν: «Αποφασιστική» η ερχόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

Κρίσιμη για την Ουκρανία η εβδομάδα που έρχεται, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν.

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία, τόνισε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας πως επιδιώκει «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ότι συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου.

«Παρά την πίεση, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας: να καταλήξουμε σε δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», επέμεινε μέσω X.

«Βιώσιμη σημαίνει πως η όποια συμφωνία ειρήνης δεν πρέπει να περιέχει τους σπόρους μελλοντικής σύγκρουσης ούτε αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας στο σύνολό της», συνέχισε.

«Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη για σθεναρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε.

«Ενημέρωσα τους ηγέτες για τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026-2027. Οι προτάσεις μας βρίσκονται στο τραπέζι και όλοι μοιραζόμαστε την αίσθηση του επείγοντος», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ζητούν μεγάλες παραχωρήσεις από τη χώρα του στις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Από πλευράς του ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται «εξαιρετικά απογοητευμένος» εξαιτίας της στάσης του Κιέβου και της Μόσχας και θέλει να δει «πράξεις» για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, κατά την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες από την Πέμπτη 18η Δεκεμβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής όπου θα συζητηθεί η εισήγηση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με ενδεχόμενη χρήση ρωσικών πόρων δεσμευμένων στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία.

Ως τώρα η πρόταση συναντά αντίσταση από πλευράς Βελγίου, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βεβέρ τονίζει πως η χώρα του δεν θα σηκώνει μόνη το βάρος της προοπτικής να πληρώσει αν ενσκήψει νομικό κώλυμα.

Ελλείψει σθεναρών και δεσμευτικών εγγυήσεων από τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της ΕΕ, «θα κάνω το παν για να εμποδίσω αυτή την απόφαση», δήλωνε στις Βρυξέλλες στις αρχές Δεκεμβρίου.

