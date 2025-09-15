Πειραιάς: Θύμα ξυλοδαρμού οδηγός τρόλεϊ

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά χθες το βράδυ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου μιλώντας στη πρωινή εκπομπή του MEGA.

Όλα έγιναν, όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, όταν ένας οδηγός τρόλεϊ στη προσπάθειά του να μετακινήσει το όχημα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα και ο οδηγός δεν μπορούσε να περάσει.

Ο οδηγός τρόλεϊ κάλεσε την αστυνομία και χρησιμοποίησε την κόρνα του, προκειμένου να ειδοποιήσει τον οδηγό του αυτοκινήτου για να το μετακινήσει. Τότε ήταν – σύμφωνα με την καταγγελία- που εμφανίστηκαν δύο άντρες και προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον οδηγό του τρόλεϊ, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η κα Δημογλίδου θέλησε να επισημάνει: «Μπορεί όλοι να είμαστε πιεσμένοι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάμε σε όποιον εργαζόμενο βρίσκεται γύρω μας».