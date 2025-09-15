Πειραιάς: Ο οδηγός τρόλεϊ που ξυλοκοπήθηκε περιγράφει στο Newsbomb τον εφιάλτη

Στιγμές τρόμου έζησε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά ένας 50χρονος οδηγός τρόλεϊ, όπως ο ίδιος περιέγραψε στο Newsbomb.gr.

Ο οδηγός, Ακίνδυνος Κανιάμος, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:50 στη στάση «Παναγίτσα». Εκεί το όχημα ακινητοποιήθηκε, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε τη διέλευση. Τότε δύο άνδρες τον εξύβρισαν και τον γρονθοκόπησαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στον λαιμό, προτού απομακρυνθούν.

Αμέσως μετά ο οδηγός κατέθεσε μήνυση στις αστυνομικές Αρχές. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μετά τον ξυλοδαρμό, οι γιατροί τού συνέστησαν να φοράει κολάρο μέχρι να αποκατασταθεί ο τραυματισμός που υπέστη κατά την ώρα της εργασίας του.

«Εργαζόμουν στη γραμμή 16 του τρόλεϊ στον Πειραιά, η οποία ξεκινά από το Ρέντη, φτάνει στο λιμάνι και επιστρέφει πάλι πίσω. Στη στάση "Παναγίτσα" είχε παρκάρει ένα Ι.Χ. ακριβώς μέσα στη στάση, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αποβιβάσω μια ηλικιωμένη επιβάτιδα που κρατούσε μπαστούνι. Άρχισα να κορνάρω, γιατί το παράθυρο του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτό και υπέθεσα ότι ο οδηγός βρισκόταν κοντά», ανέφερε αρχικά ο κ. Κανιάμος.

«Τότε ένας μεγαλόσωμος άνδρας από διπλανό κατάστημα άρχισε να φωνάζει και να με βρίζει. Του απάντησα "τι βρίζεις;" και εκείνος είπε "μπορώ και χειρότερα". Μπήκε μέσα στο τρόλεϊ και με χτύπησε με μια γροθιά στον λαιμό. Ξαφνικά εμφανίστηκε κι ένας δεύτερος άνδρας, που μου έριξε δύο γροθιές στο κεφάλι, και μετά εξαφανίστηκαν και οι δύο. Έζησα στιγμές τρόμου. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ήταν ήδη μέσα στο τρόλεϊ ή αν ήρθαν μαζί», πρόσθεσε.

«Λίγο αργότερα έφτασε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με πλησίασε και μου είπε πως ήταν μια κακιά στιγμή και να μην το συνεχίσω, αλλά απάντησα ότι θα μιλήσω με την Αστυνομία. Στο Τμήμα, όπου κατέθεσα μήνυση, μου έδειξαν φωτογραφίες και αναγνώρισα τον μεγαλόσωμο άνδρα. Την ώρα που έδινα τη μήνυση ένιωσα έντονη ζάλη, με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ και να μεταφερθώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, και πλέον φοράω κολάρο», σημείωσε.