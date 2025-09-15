Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

Διάρρηξη με λεία που περιλαμβάνει από επώνυμα ρολόγια μέχρι αλουμινόχαρτο, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα επί της οδού Φορμίωνος και μέσα σε μόλις 20 λεπτά άρπαξαν αντικείμενα αξίας 20.000 ευρώ. Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν ένα ρολόι Rolex, μία επώνυμη ζώνη, δύο ζευγάρια ακριβά παπούτσια, ένα λάπτοπ και μία κάμερα.

Πέρα από τα πολύτιμα αντικείμενα, οι διαρρήκτες πήραν επίσης μία κολόνια και ένα ρολό αλουμινόχαρτο. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, μιλώντας στο STAR, εξήγησε τη λογική πίσω από την τελευταία επιλογή: «Το αλουμινόχαρτο ήταν λογικά για να καλύψουν το λάπτοπ και να μην εκπέμπει σήμα, ώστε να μην εντοπιστεί».

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την απίστευτη ταχύτητα με την οποία έδρασαν οι κλέφτες: «Είχα λείψει να πάω να πάρω έναν καφέ και κάποια πράγματα εδώ στη γειτονιά και μέσα σε μισή ώρα μπήκαν σπίτι».

Η Ασφάλεια βρίσκεται ήδη στα ίχνη τους, καθώς έχει στη διάθεσή της βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία.

