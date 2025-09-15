Διάσημος σεφ «μαγείρεψε» τρεις ληστείες σε μία ημέρα σε τράπεζες του Σαν Φρανσίσκο

Ο 62χρονος σεφ εισέβαλλε στις τράπεζες με όπλο και με απειλητικό σημείωμα στους ταμίες, αποσπούσε χρηματικά ποσά

Ο Βαλεντίνο Λουτσίν κατηγορείται ότι λήστεψε τρεις τράπεζες στο Σαν Φρανσίσκο στις 10 Σεπτεμβρίου 2025
Ένας διάσημος σεφ στο Σαν Φρανσίσκο εκτέλεσε ένα διαφορετικό σχέδιο, πέρα από τη μαγειρική: Λήστεψε τρεις τράπεζες της αμερικανικής μεγαλούπολης και μάλιστα, μέσα σε μία ημέρα!

Πρόκειται για τον σεφ Valentino Luchin, ο οποίος κατηγορείται για τη διάπραξη τριών ληστειών τραπεζών μέσα σε μία ημέρα, την περασμένη εβδομάδα, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο 62χρονος Luchin, πρώην executive chef στο δημοφιλές ιταλικό εστιατόριο Rose Pistola και πρώην ιδιοκτήτης του Ottavio στο Walnut Creek, φέρεται να εισέβαλε σε τρεις διαφορετικές τράπεζες στις 10 Σεπτεμβρίου, παραδίδοντας χειρόγραφα σημειώματα στους ταμίες, με τα οποία απαιτούσε χρήματα. Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο (SFPD), οι ληστείες σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της Chinatown.

https://www.instagram.com/reel/C_UWwgWJlJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς «μαγείρεψε» τις ληστείες ο σεφ στο Σαν Φρανσίσκο

Η πρώτη ληστεία καταγράφηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ληστεία τράπεζας κοντά στην οδό Grant. Ένας από τους ταμίες δήλωσε ότι ο δράστης τού παρέδωσε σημείωμα με απειλητικό περιεχόμενο, ζητώντας μετρητά. Φοβούμενος για την ασφάλειά του, ο ταμίας συμμορφώθηκε, παραδίδοντας στον ύποπτο μια τσάντα με άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η Μονάδα Ληστειών της SFPD ξεκίνησε έρευνα, η οποία οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση του Luchin ως υπόπτου. Οι αρχές συνέδεσαν τον σεφ με δύο ακόμη ληστείες τραπεζών στην Κεντρική Περιφέρεια της πόλης την ίδια ημέρα, λόγω των ομοιοτήτων στη μεθοδολογία και την περιγραφή του δράστη.

https://www.instagram.com/reel/Cwa8BaSNAOK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με την αστυνομία, σημαντική βοήθεια στην αναγνώριση του Luchin προσέφεραν μέλη του προγράμματος κοινοτικής αστυνόμευσης καθώς και πολίτες που έδωσαν πληροφορίες. Έπειτα από στρατηγικό σχέδιο των Αρχών, ο Luchin συνελήφθη χωρίς αντίσταση και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας του Σαν Φρανσίσκο.

Κατηγορείται επισήμως για δύο κακουργηματικές πράξεις ληστείας και μία απόπειρα ληστείας. Παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή των επόμενων νομικών εξελίξεων.

Ο σεφ που είχε ως χόμπι τις ληστείες τραπεζών

Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα New York Post, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Luchin συνδέεται με τραπεζική ληστεία. Το 2018 είχε συλληφθεί ως ύποπτος για ληστεία υποκαταστήματος της Citibank στην Ορίντα της Καλιφόρνια, κατά την οποία εκλάπησαν 18.000 δολάρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των East Bay Times, οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει έναν άνδρα με κουκούλα, σκούρα γυαλιά ηλίου και λευκά γάντια, οπλισμένο με πιστόλι BB.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μέσα από τη φυλακή, ο Luchin είχε δηλώσει πως οδηγήθηκε στην πράξη αυτή από «απελπισία» μετά το κλείσιμο του Ottavio, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του το 2016. «Νόμιζα ότι ήταν ένα καλό σχέδιο, αλλά δεν ήταν», είχε πει, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν σκόπευε να βλάψει κανέναν και ότι το όπλο ήταν ψεύτικο.

https://www.instagram.com/p/CZnpmrFtQbg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι είχε γράψει και επιστολή συγγνώμης στον ταμία που φέρεται να απείλησε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν τελικά απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του για εκείνη τη ληστεία.

Η διαδρομή του σεφ από τη Βενετία στην Καλιφόρνια κι από εκεί, στη φυλακή

Ο Luchin γεννήθηκε στην περιοχή Βένετο της Ιταλίας και μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1993, όπου και γνώρισε επιτυχία στον χώρο της εστίασης. Ωστόσο, μετά το κλείσιμο του εστιατορίου του στο Walnut Creek, η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

https://www.instagram.com/reel/DFtqGYuvYkh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το 2015, κατατέθηκαν αιτήσεις πτώχευσης από τον ίδιο τον σεφ και τη σύζυγό του, με τα έγγραφα να αποκαλύπτουν χρέη άνω των 111.000 δολαρίων και μόλις 27.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

«Η απελπισία σε οδηγεί να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν πίστευες ότι ήσουν ικανός να κάνεις», είχε δηλώσει στους East Bay Times. «Όλα πήγαν προς τα κάτω. Όλα έγιναν πιο περίπλοκα».

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

