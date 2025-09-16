Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
16/9/2025 7:30:00 πμ
16/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΜΩΡΙΑ - ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
393
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
963
Λειτουργία
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1054
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1068
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1094
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛ.ΡΟΜΥΛΙΑΣ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1088
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
1092
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
962
Λειτουργία
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΚΑ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
964
Λειτουργία
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1441
Λειτουργία
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1090
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
211
Λειτουργία
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ - ΑΙΑΚΟΥ
394
Κατασκευές
16/9/2025 8:00:00 πμ
16/9/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΚΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ.
683
Κατασκευές
16/9/2025 8:30:00 πμ
16/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1089
Κατασκευές
16/9/2025 9:00:00 πμ
16/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1091
Κατασκευές
16/9/2025 9:00:00 πμ
16/9/2025 12:00:00 μμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από:09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1066
Κατασκευές
16/9/2025 9:30:00 πμ
16/9/2025 5:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ
965
Λειτουργία
16/9/2025 10:00:00 πμ
16/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1059
Κατασκευές
16/9/2025 10:00:00 πμ
16/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ.
682
Κατασκευές
16/9/2025 11:00:00 πμ
16/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ
961
Λειτουργία
16/9/2025 11:00:00 πμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΙΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
16/9/2025 11:00:00 πμ
16/9/2025 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΚΟΥΠΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ
982
Λειτουργία
16/9/2025 11:30:00 πμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
1056
Κατασκευές
16/9/2025 12:00:00 μμ
16/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ &ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ - ΒΑΧΛΙΑΣ - ΝΙΚ.ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΛΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1451
Λειτουργία
16/9/2025 12:00:00 μμ
16/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 11 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ
1093
Κατασκευές
16/9/2025 12:00:00 μμ
16/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 525 - 529 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
16/9/2025 2:00:00 μμ
16/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
