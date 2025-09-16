Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

16/9/2025 7:30:00 πμ 16/9/2025 4:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΜΩΡΙΑ - ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 393 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 963 Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1054 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 11:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1068 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1094 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛ.ΡΟΜΥΛΙΑΣ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1088 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ 1092 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 962 Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΚΑ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 964 Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 3:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1441 Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 3:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1090 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 211 Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 4:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ - ΑΙΑΚΟΥ 394 Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ 16/9/2025 4:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΚΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ. 683 Κατασκευές

16/9/2025 8:30:00 πμ 16/9/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1089 Κατασκευές

16/9/2025 9:00:00 πμ 16/9/2025 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1091 Κατασκευές

16/9/2025 9:00:00 πμ 16/9/2025 12:00:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από:09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1066 Κατασκευές

16/9/2025 9:30:00 πμ 16/9/2025 5:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ 965 Λειτουργία

16/9/2025 10:00:00 πμ 16/9/2025 1:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 1059 Κατασκευές

16/9/2025 10:00:00 πμ 16/9/2025 2:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ. 682 Κατασκευές

16/9/2025 11:00:00 πμ 16/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ 961 Λειτουργία

16/9/2025 11:00:00 πμ 16/9/2025 3:00:00 μμ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΙΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

16/9/2025 11:00:00 πμ 16/9/2025 3:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΚΟΥΠΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ 982 Λειτουργία

16/9/2025 11:30:00 πμ 16/9/2025 3:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ 1056 Κατασκευές

16/9/2025 12:00:00 μμ 16/9/2025 2:00:00 μμ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ &ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ - ΒΑΧΛΙΑΣ - ΝΙΚ.ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΛΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1451 Λειτουργία

16/9/2025 12:00:00 μμ 16/9/2025 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 11 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ 1093 Κατασκευές

16/9/2025 12:00:00 μμ 16/9/2025 3:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 525 - 529 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές