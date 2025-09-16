Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/9/2025 7:30:00 πμ

16/9/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΜΩΡΙΑ - ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

393

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

963

Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1054

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 11:00:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1068

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1094

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛ.ΡΟΜΥΛΙΑΣ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1088

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1092

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

962

Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΚΑ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

964

Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1441

Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1090

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

211

Λειτουργία

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ - ΑΙΑΚΟΥ

394

Κατασκευές

16/9/2025 8:00:00 πμ

16/9/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΚΡΑ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΟΤΑΡΑ.

683

Κατασκευές

16/9/2025 8:30:00 πμ

16/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1089

Κατασκευές

16/9/2025 9:00:00 πμ

16/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1091

Κατασκευές

16/9/2025 9:00:00 πμ

16/9/2025 12:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από:09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

1066

Κατασκευές

16/9/2025 9:30:00 πμ

16/9/2025 5:00:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΕΤΟΥ απο κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 05:00 μμ

965

Λειτουργία

16/9/2025 10:00:00 πμ

16/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1059

Κατασκευές

16/9/2025 10:00:00 πμ

16/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΖΗ.

682

Κατασκευές

16/9/2025 11:00:00 πμ

16/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

961

Λειτουργία

16/9/2025 11:00:00 πμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΙΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

16/9/2025 11:00:00 πμ

16/9/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΚΟΥΠΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

982

Λειτουργία

16/9/2025 11:30:00 πμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

1056

Κατασκευές

16/9/2025 12:00:00 μμ

16/9/2025 2:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Λ.ΣΠΑΤΩΝ &ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ - ΒΑΧΛΙΑΣ - ΝΙΚ.ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΛΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1451

Λειτουργία

16/9/2025 12:00:00 μμ

16/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 10 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 11 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

1093

Κατασκευές

16/9/2025 12:00:00 μμ

16/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 525 - 529 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

16/9/2025 2:00:00 μμ

16/9/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: «Ήμουν εγώ» - Πώς ομολόγησε τη δολοφονί σε διαδικτυακούς φίλους πριν τη σύλληψή του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της δασκάλας και περιπλανιόταν στο δρόμο μόνο του

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times για δυσφήμηση - Ζητά αποζημίωση 15 δισ. δολάρια

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων και Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μικρό μαρσιποφόρο που απειλούνταν με εξαφάνιση σώθηκε λόγω εκτεταμένης ξηρασίας

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

08:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκίνησε δουλειά με τον NBAer Τζος Γκίντι των Μπουλς να φοράει τα «πράσινα»

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έως 312 ευρώ πάνω το 2026 και έως 696 ευρώ το 2027 - Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πέθανε στα 23 της δημοφιλής influencer - H αινιγματική τελευταία ανάρτηση με μακιγιάζ κλόουν

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτύπησε και δεύτερο πλοίο σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Τρεις νεκροί

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι ημερομηνίες

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Είναι αυτό το μέρος που έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό;

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμεσονύχτιες αφίξεις στη Γαύδο: Δύο λέμβοι με 109 μετανάστες σε 4 ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έως 312 ευρώ πάνω το 2026 και έως 696 ευρώ το 2027 - Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πέθανε στα 23 της δημοφιλής influencer - H αινιγματική τελευταία ανάρτηση με μακιγιάζ κλόουν

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας «αστυνομικός» άρπαξε λεφτά από 18χρονο στο κέντρο της Αθήνας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Είναι αυτό το μέρος που έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ