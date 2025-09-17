Το πείραγμα στον Λοβέρδο με Σλούκα και χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ
Ο Χρήστος Γιαννούλης αναφερόμενος στην «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, του έστειλε ένα... μπασκετικό μήνυμα.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Morning Point» του MEGANews και σχολίασε την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.
