Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

Δείτε τα εντυπωσιακά σχέδια του Φίλιπ, ο οποίος είναι μόλις 5 ετών

Newsbomb

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναμφίβολα, ένα από τα δυσκολότερα σκέλη της γονεϊκότητας είναι να βοηθήσεις το παιδί σου να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τα ταλέντα του. Να το ενθαρρύνεις ώστε να δοκιμάζει άφοβα νέα πράγματα, χωρίς να το πιέζεις υπερβολικά.

Να του προσφέρεις δημιουργικές δραστηριότητες χωρίς να του στερείς τον χρόνο να είναι απλώς παιδί κι όταν διαπιστώσεις ότι έχει ιδιαίτερη κλίση σε κάτι, να του δώσεις χώρο να το εξελίξει, χωρίς να το «βαρύνεις» με υπερβολικές προσδοκίες.

Δεν είναι εύκολο. Ίσως γι’ αυτό μάς γοητεύουν τόσο τα «παιδιά – θαύματα» ή ακόμη και τα απλώς ταλαντούχα παιδιά, των οποίων οι γονείς κατάφεραν να τους δώσουν την ελευθερία και τη στήριξη που χρειάζονταν για να ανθίσουν δημιουργικά.

Ο Τζόζεφ, πατέρας από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, άρχισε πριν από περίπου 1 χρόνο να ζωγραφίζει τα βράδια για να χαλαρώνει μετά τη δουλειά. Η ενασχόληση με το σχέδιο και τα χρώματα είναι γνωστό ότι συμβάλλει θετικά στην ψυχική υγεία και επιπλέον, είναι απολαυστική. Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν ότι ο μικρός του γιος, ο Φίλιπ, θα ήθελε να τον μιμηθεί.

Ο Φίλιπ αγαπούσε ήδη τη ζωγραφική. «Του πήρα παστέλ και άρχισε να δοκιμάζει τα ίδια σχέδια με εμένα. Ήταν πολύ γλυκό να τον βλέπω να επαναλαμβάνει σοβαρά τις ίδιες κινήσεις: Να καθαρίζει τις άκρες από τα παστέλ, να σβήνει και να “δένει” τα χρώματα», αναφέρει ο Τζόζεφ.

Σύντομα, έγινε κάτι απρόσμενο: Ο Φίλιπ ήταν πολύ καλύτερος από τον πατέρα του!

zografia-2.jpg

Πέρυσι, ο πεντάχρονος δημιούργησε έναν πίνακα τόσο εντυπωσιακό, που ο Τζόζεφ δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να τον μοιραστεί στο Reddit. Μέσα σε δύο ημέρες, η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 προβολές και 3.000 likes.

Η πρώτη αντίδραση πολλών; «Δεν μπορεί ένα παιδί 5 ετών να το έκανε αυτό»· κι όμως. Το έργο –ένα ορεινό τοπίο με λίμνη σε βαθύ μπλε– εντυπωσιάζει. Διατηρεί μία παιδική αφέλεια, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει αξιοσημείωτη τεχνική: Από τον ουρανό μέχρι τα ελαφρώς σκοτεινά δέντρα. Οι χρήστες της πλατφόρμας συμφώνησαν ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριστό.

«Σίγουρα είναι καλύτερο απ’ ό,τι μπορώ να κάνω εγώ στα 25 μου», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλοι αστειεύτηκαν, αναρωτώμενοι αν ο μικρός έχει συγγένεια με τον… Μπομπ Ρος.

Ο Φίλιπ συχνά ακολουθεί βίντεο ζωγραφικής στο YouTube που του προτείνει ο πατέρας του. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει σε τίποτα το ταλέντο του. Αντιθέτως, φαίνεται πως τα δομημένα μαθήματα απλώς «ξεκλειδώνουν» τη φυσική του κλίση και τον βοηθούν να την εκφράσει.

Μάλιστα, αρκετοί παρατηρούν ότι οι δικές του εκδοχές έχουν περισσότερη προσωπικότητα από το πρωτότυπο. Οι πινελιές του είναι πιο αυθόρμητες και δυναμικές, με ενέργεια που «ξεπηδά» από τον καμβά.

zografia-3.jpg

Μετά την επιτυχία του πρώτου πίνακα, ο Τζόζεφ ανάρτησε και δεύτερο έργο του γιου του. Η ανταπόκριση και πάλι ήταν ενθουσιώδης. Μωβ και πορτοκαλί αποχρώσεις συνθέτουν ένα δραματικό τοπίο που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι προέρχεται από χέρι ενός παιδιού ηλικίας μόλις 5 ετών.

Παρά τον ενθουσιασμό, ο πατέρας παραμένει προσεκτικός. Ο Φίλιπ συμμετείχε σε απογευματινό καλλιτεχνικό εργαστήρι, όμως, το βρήκε περιοριστικό. Συνεχίζει να δημιουργεί μόνος του, φέρνοντας στο σπίτι νέα έργα τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ο Τζόζεφ αναρωτιέται αν η επίσημη καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι η σωστή επιλογή σε αυτή τη φάση.

zografia.jpg

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική πίεση, ειδικά όταν συνδέεται με μακροπρόθεσμους στόχους –όπως μία καριέρα στις τέχνες– μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, προκαλώντας άγχος και κοινωνική αποξένωση. Η καλλιέργεια ενός ταλέντου απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Ακόμη και ο τρόπος που ένας γονιός αντιδρά στις πρώτες «μουτζούρες» ενός παιδιού, μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και τη σχέση του με τη δημιουργία.

Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν ισορροπία: Αρκετό ελεύθερο χρόνο, λιγότερη έμφαση σε βαθμούς, βραβεία και διακρίσεις, περισσότερη αναγνώριση της προσπάθειας και της διαδικασίας. Το ζητούμενο δεν είναι η εξωτερική επιβεβαίωση, αλλά η χαρά της δημιουργίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αντικυβερνητική συγκέντρωση με επεισόδια και συλλήψεις στα Τίρανα – 16 αστυνομικοί τραυματί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44BOMBER

Η ελευθερία του λόγου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η… απειλή

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Steadfast Dart 2026: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ - Τι «βλέπουν» οι Κινέζοι

06:28ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από την τραγωδία με 3 νεκρούς του Agusta Bell στην Κίναρο

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ - Καταιγιστικές εξελίξεις: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και το... δημαρχιακό «κενό» στα ψηφοδέλτιo

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσικνοπέμπτη: «Τσουχτερό» το τραπέζι - Έως και 13% οι ανατιμήσεις στα κρέατα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: ΕΔΕ για τη διευθύντρια που φέρεται να αντάλλασσε απουσίες με «σκάψιμο» - Έντονες αντιδράσεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας ο σμήναρχος- Υπόνοιες για εκβιασμό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος της κυβέρνησης με τον Βενιζέλο, η συνέντευξη στο Newsbomb και το beef με Αλιβιζάτο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πού προσβλέπει η Αθήνα - Οι 10 υπουργοί που θα βρεθούν στην Άγκυρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: ΕΔΕ για τη διευθύντρια που φέρεται να αντάλλασσε απουσίες με «σκάψιμο» - Έντονες αντιδράσεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας ο σμήναρχος- Υπόνοιες για εκβιασμό

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ - Καταιγιστικές εξελίξεις: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και το... δημαρχιακό «κενό» στα ψηφοδέλτιo

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος της κυβέρνησης με τον Βενιζέλο, η συνέντευξη στο Newsbomb και το beef με Αλιβιζάτο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από την τραγωδία με 3 νεκρούς του Agusta Bell στην Κίναρο

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (12/2)

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Steadfast Dart 2026: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ - Τι «βλέπουν» οι Κινέζοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ